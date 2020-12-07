ООС: бойовики на лінії фронту облаштовують позиції та один раз відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики двічі порушили домовленності, досягнуті під час засідання Тристоронної контактної групи 22 липня цього року, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби, 7 грудня, було зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи", - повідомили у пресцентрі.
Так, російсько-окупаційні війська здійснили неприцільний обстріл українських позицій неподалік населеного пункту Водяне, застосувавши при цьому автоматичний станковий гранатомет. На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.
Також, було виявлено факт інженерного обладнання позицій з напрямку тимчасово окупованої Горлівки у бік наших підрозділів в районі населеного пункту Південне.
Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 3 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 46 знайдених вибухонебезпечних предметів.
"Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують непохитно виконувати завдання із захисту Держави", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 6 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.