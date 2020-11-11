ООС: з початку доби бойовики один раз порушили "режим тиші", є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Від початку доби, 11 листопада, бойовики один раз порушили “режим тиші” на Донбасі, є один поранений український військовослужбовець. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.
“Минулої доби, 10 листопада, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Водночас два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано поблизу Водяного. На цій ділянці в обідній час противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а ввечері — застосував міномет калібру 82 міліметри”, — повідомили у штабі.
Зазначається, що бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.
“Від початку поточної доби, 11 листопада, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили один раз. Неподалік населеного пункту Кам’янка противник застосував стрілецьку зброю та великокаліберний кулемет”, — повідомили військові.
Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення.
“Воїна відразу доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний”, — повідомили у штабі.
“Про зухвалі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців оперативно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, — резюмували у пресцентрі.
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Раніше у розвідці повідомили, що бойовики на передовій встановлюють міни та облаштовують інженерне обладнання.