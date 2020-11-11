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ООС: с начала суток боевики один раз нарушили "режим тишины", есть раненый

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. С начала суток, 11 ноября, боевики один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе, один раненый украинский военнослужащий. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.

“За прошедшие сутки, 10 ноября, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано вблизи Водяного. На этом участке в обеденное время противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером — применил миномет калибра 82 миллиметра”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

“С начала текущих суток, 11 ноября, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили один раз. Недалеко от населенного пункта Каменка противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет”, — сообщили военные.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

“Воина сразу доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное”, — сообщили в штабе.

“Про дерзкие действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников оперативно было сообщено представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, — резюмировали в пресс-центре.

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Ранее в разведке сообщили, что боевики на передовой устанавливают мины и обустраивают инженерное оборудование .

Украинские Национальные Новости

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