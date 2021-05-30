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ООС: бойовики двічі порушили "режим тиші" біля Майорська

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

ООС: бойовики двічі порушили "режим тиші" біля Майорська

Цитата: 

"З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у бік позицій Об’єднаних сил. Протягом поточної доби, 30 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню", - повідомили у штабі.

Деталі 

Неподалік населеного пункту Майорськ противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У цьому ж напрямку російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Як наголосили в штабі, бойових втрат серед наших захисників немає. Використовуючи координаційний механізм Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначили у пресцентрі.

Доповнення 

29 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

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