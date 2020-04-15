ООС: бойовики двічі порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики два рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Сьогодні російсько-окупаційні війська двічі наважились на порушення режиму припинення вогню. Для здійснення провокаційних обстрілів наших позицій противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили завадили ворогу реалізувати свої злочинні цілі", - повідомили у пресцентрі.
Так, поблизу міста Попасна в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці обстріляли наших захисників із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
А поруч з селом Кримське підрозділи Об’єднаних сил зафіксували використання противником гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.
"Активно діючи в обороні, наші захисники уникнули втрат від ворожих обстрілів. В районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 14 квітня збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню.