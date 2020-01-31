ООС: бойовики двічі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. З початку доби бойовики 2 рази обстріляли українські позиції. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська здійснили 2 прицільні обстріли позицій захисників України, при цьому продовжуючи порушувати Мінські угоди", - сказав Гуцуляк.
Так, вночі, майже одночасно, ворог розпочинав порушення режиму тиші на різних ділянках.
Близько 02.40 від населеного пункту Логвінове окупанти застосували гранатомети та стрілецьке озброєння по наших оборонцях Луганського.
З 02.50 від Саханки ворог розпочав обстріл з цих же зразків зброї по наших захисниках Широкиного. Проте тут противник застосовував ще й міномети. Протягом 20 хвилин окупанти випустили 13 мін калібру 82 мм.
Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватний вогонь у відповідь, застосовуючи чергові вогневі засоби та придушували ворожу збройну активність.
"За наявною інформацією бойових втрат серед наших героїв внаслідок прицільних ворожих обстрілів від початку поточної доби немає", - додав речник Міноборони.
Нагадаємо, 30 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.