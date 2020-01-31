ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. С начала суток боевики 2 раза обстреляли украинские позиции. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска осуществили 2 прицельных обстрела позиций защитников Украины, при этом продолжая нарушать Минские соглашения", - сказал Гуцуляк.
Так, ночью, почти одновременно, враг начинал нарушения режима тишины на разных участках.
Около 02.40 от населенного пункта Логвиново оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение по нашим защитникам Луганского.
С 02.50 от Саханки противник начал обстрел из этих же образцов оружия по нашим защитникам Широкиного. Однако здесь противник применял еще и минометы. В течение 20 минут оккупанты выпустили 13 мин калибра 82 мм.
Подразделения Объединенных сил вели адекватный огонь, применяя дежурные огневые средства и подавляли вражескую вооруженную активность.
"По имеющейся информации боевых потерь среди наших героев вследствие прицельных вражеских обстрелов с начала текущих суток нет", - добавил представитель Минобороны.
Напомним, 30 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.