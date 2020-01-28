ООС: бойовики двічі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Від початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Від початку поточної доби станом на 12.00, було зафіксовано 2 випадки порушення режиму припинення вогню", - сказано у повідомленні.
Так, одразу після опівночі, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупаційні війська обстріляли позиції наших захисників неподалік Новолуганського, що на Луганському напрямку.
А на Донецькому напрямку, з 8.05 до 8.55, ворог вів вогонь по українським позиціям в районі населеного пункту Лебединське, вкотре використовуючи заборонені міномети калібру 82 мм, а також інше піхотне озброєння.
Для подавлення вогню противника та припинення провокацій підрозділи Об’єднаних сил, що обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали російським окупантам адекватну відповідь.
"За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілів противника немає", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, 27 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.