ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 было зафиксировано 2 случая нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Так, сразу после полуночи, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупационные войска обстреляли позиции наших защитников неподалеку Новолуганского, что на Луганском направлении.
А на Донецком направлении, с 8.05 до 8.55, противник вел огонь по украинским позициям в районе населенного пункта Лебединское, в очередной раз используя запрещенные минометы калибра 82 мм, а также другое пехотное вооружение.
Для подавления огня противника и прекращения провокаций обороняющиеся подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.
"По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрелов противника нет", - добавляется в сообщении.
Напомним, 27 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.