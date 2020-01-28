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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции

Киев • УНН

 • 10171 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 было зафиксировано 2 случая нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, сразу после полуночи, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупационные войска обстреляли позиции наших защитников неподалеку Новолуганского, что на Луганском направлении.

А на Донецком направлении, с 8.05 до 8.55, противник вел огонь по украинским позициям в районе населенного пункта Лебединское, в очередной раз используя запрещенные минометы калибра 82 мм, а также другое пехотное вооружение.

Для подавления огня противника и прекращения провокаций обороняющиеся подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.

"По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрелов противника нет", - добавляется в сообщении.

Напомним, 27 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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