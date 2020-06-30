ООС: бойовики двічі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. З початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли. На Луганському напрямку після 11-ї години з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї ворог з боку Калинового обстріляв військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують бойові завдання в районі Новозванівки", - зазначив Праута.
За його словами, крім того, вранці окупанти випустили 18 мін 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Невельського, що на Донецькому напрямку.
"Українські воїни відповіли противнику влучним вогнем по його позиціях зі станкових протитанкових гранатометів. Втрат з нашого боку за поточну добу немає. Втрати ворога уточнюються", - додав Праута.
Так, за даними Міноборони, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована.
Нагадаємо, 29 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.