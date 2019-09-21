ООС: бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. 21 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири прицільні обстріли, з них тричі під ворожим вогнем перебували захисники Водяного. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

Так, після 01.00 ночі, з напрямку від Ужівки окупанти розпочали обстріл позицій оборонців Водяного з озброєння БМП, гранатометів та стрілецького озброєння, який тривав близько 50 хвилин.

Близько 02.00 ночі від Саханки ворог вів вогонь по позиціям наших воїнів поблизу Лебединського. Тут окупанти протягом півгодини застосовували стрілецьке озброєння та станкові протитанкові гранатомети.

З близько 02.30 ворог поновив обстріли в районі Водяного, застосовуючи знову ж від Ужівки ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

З 06.57 до 07.20 від окупованого села Заїченко противник здійснив по нашим захисникам Водяного 10 артилерійських пострілів 122-го калібру.

Від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.

Нагадаємо, 20 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.

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