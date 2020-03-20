ООС: бойовики 8 відкривали вогонь, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Впродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики вісім разів порушили режим прпинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили в пресцентрі.
Три обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- неподалік Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч з Новотроїцьким – з мінометів калібру 82 мм – 20 мін, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Широкиного – з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", було зафіксовано 5 обстрілів, а саме:
- поблизу Кримського – з мінометів калібру 120 мм – 20 мін;
- неподалік Луганського – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
- в районі населеного пункту Хутір Вільний – зі стрілецької зброї;
- поблизу Новгородського – з ручного протитанкового гранатомета;
- поруч з Новотошківським – з 82-мм мінометів – 10 мін.
Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використовували чергові вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.
"Сьогодні, 20 березня, внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Їх було евакуйовано до військово-медичного закладу, де лікарями оперативно надано належну медичну допомогу", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 19 березня бойовики 15 разів обстріляли українські позиції.