ООС: боевики 8 открывали огонь, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прпинення огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.
Три обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
- неподалеку Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с Новотроицким - из минометов калибра 82 мм - 20 мин, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Широкино - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", было зафиксировано 5 обстрелов, а именно:
- вблизи Крымского - из минометов калибра 120 мм - 20 мин;
- неподалеку Луганского - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе населенного пункта Хутор Вольный - из стрелкового оружия;
- вблизи Новгородского - из ручного противотанкового гранатомета;
- рядом с Новотошковским - из 82-мм минометов - 10 мин.
Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали дежурные огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
"Сегодня, 20 марта, в результате вражеских обстрелов три военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их было эвакуировано в военно-медицинское учреждение, где врачами оперативно предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 19 марта боевики 15 раз обстреляли украинские позиции.