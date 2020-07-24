ООС: бойовики 8 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. 23 липня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені міномети калібру 120 мм, а також гранатомети та стрілецьке озброєння. Українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили їх припинити свої агресивні дії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік Старогнатівки противник двічі застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. З підствольних гранатометів окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Гнутового.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, біля Новотошківського, російсько-окупаційні війська використали проти наших захисників заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 міліметрів. А поблизу Причепилівки та Оріхового, ворог вів вогонь по українських опорних пунктах з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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“Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили противника згорнути свою злочинну активність”, — йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, 23 липня українські захисники поранили двох загарбників.
За минулу добу втрат серед наших військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.
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Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” наші позиції біля Старогнатівки ворог тричі обстріляв з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, напередодні в Офісі Президента України заявили про прорив у Мінському процесі. Очікується, що з 27 липня на Донбасі запроваджується повне припинення вогню.