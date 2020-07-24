ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 24 июля. УНН. 23 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы и стрелковое вооружение. Украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили их прекратить свои агрессивные действия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.