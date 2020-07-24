ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 72474 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104501 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109399 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137608 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112013 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133578 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102454 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102646 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104890 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102204 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 10114 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. 23 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы и стрелковое вооружение. Украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили их прекратить свои агрессивные действия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, недалеко Старогнатовки противник дважды применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Из подствольных гранатометов оккупанты обстреляли позиции украинских защитников вблизи Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, у Новотошковского, российско-оккупационные войска использовали против наших защитников запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 миллиметров. А вблизи Причепиловки и Орехового, противник вел огонь по украинским опорным пунктам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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“Для осуществления мер по отражению и сдерживания вооруженной агрессии наши воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили противника свернуть свою преступную активность”, — говорится в сообщении.

По данным разведки, 23 июля украинские защитники ранили двух захватчиков.

За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” наши позиции у Старогнатовка враг трижды обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, накануне в Офисе Президента Украины заявили о прорыве в Минском процессе. Ожидается, что с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня.

Украинские Национальные Новости

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