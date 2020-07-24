ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. 23 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы и стрелковое вооружение. Украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили их прекратить свои агрессивные действия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, недалеко Старогнатовки противник дважды применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Из подствольных гранатометов оккупанты обстреляли позиции украинских защитников вблизи Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, у Новотошковского, российско-оккупационные войска использовали против наших защитников запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 миллиметров. А вблизи Причепиловки и Орехового, противник вел огонь по украинским опорным пунктам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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“Для осуществления мер по отражению и сдерживания вооруженной агрессии наши воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили противника свернуть свою преступную активность”, — говорится в сообщении.
По данным разведки, 23 июля украинские защитники ранили двух захватчиков.
За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.
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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” наши позиции у Старогнатовка враг трижды обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, накануне в Офисе Президента Украины заявили о прорыве в Минском процессе. Ожидается, что с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня.