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ООС: бойовики 5 разів відкривали вогонь, поранені троє військовослужбовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики 5 разів відкривали вогонь, поранені троє військовослужбовців

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, БпЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські захисники для припинення ворожих обстрілів активно використовували чергові вогневі засоби", - повідомили у пресцентрі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Широкиного противник вів вогонь по наших військовослужбовцях з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та застосовував БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Поблизу населеного пункту Мар’їнка противник обстріляв позиції Об’єднаних сил з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а по оборонцях Авдіївки задіював великокаліберні кулемети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхового та Кримського ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів. Загалом окупанти на цьому напрямку випустили 27 мін 120-го калібру.

"Внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 7 травня збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню.

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