ООС: бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ

"Протягом поточної доби, у період з 00:00 до 18:00, противник п'ять разів обстріляв позиції наших військ. З яких, один раз противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", - йдеться у зведенні.

Зокрема, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу селища Новоолександрівка зі стрілецької зброї.

Також позиції українських захисників бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 мм поблизу хутора Вільний.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції українських захисників в районі міста Авдіївка та з автоматичних гранатометів поблизу селища Богданівка.

Крім того, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстріляв позиції українських військ в районі селища Гнутове.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав", - зазначили у штабі.

Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли житловий будинок поблизу Маріуполя.