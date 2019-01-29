ООС: боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В течение текущих суток представители незаконных вооруженных формирований пять раз обстреляли позиции военных Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой сводку пресс-центра штаба ООС.
"В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник пять раз обстрелял позиции наших войск. Из которых, один раз противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", - говорится в сводке.
В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Новоалександровка из стрелкового оружия.
Также позиции украинских защитников боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм вблизи хутора Вольный.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских защитников в районе города Авдеевка и из автоматических гранатометов вблизи поселка Богдановка.
Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстрелял позиции украинских войск в районе поселка Гнутово.
"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал", - отметили в штабе.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли жилой дом вблизи Мариуполя.