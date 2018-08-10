ООС: бойовики 45 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 45 разів порушували режим припинення вогню, у тому числі 3 рази із важкого озброєння. За минулу добу внаслідок бойових дій один захисник України загинув, двоє отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.
Бойовики 45 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 3 рази із важкого озброєння.
“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли здійснювалися по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Новотошківського, Новозванівки, Троїцького, Луганського, Новолуганського, Майорська, Зайцевого, Мар’їнки, Красногорівки, Старогнатівки, Новомихайлівки, Богданівки, Чермлика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм наші позиції біля Новолуганського, Гнутового та Лебединського, а у районі Мар’їнки зафіксована робота ворожої снайперської групи”, — йдеться у повідомленні прес-центнру штабу ООС.
Внаслідок бойових дій один захисник України загинув, двоє отримали поранення.
За даними розвідки одного бойовика знищено, чотири дістали поранення.