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ООС: боевики 45 раз нарушали режим прекращения огня

Киев • УНН

 • 9718 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 45 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 3 раза из тяжелого вооружения. За минувшие сутки в результате боевых действий один защитник Украины погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

ООС: боевики 45 раз нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой.

Боевики 45 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 3 раза из тяжелого вооружения.

“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитниках Станицы Луганской, Крымского, Новотошковское, Новозвановка, Троицкого, Луганского, Новолуганское, Майорская, Зайцевого, Марьинки, Красногоровка, Старогнатовка, Новомихайловка, Богдановка, Чермлика, Гнутово, Лебединского, Павлополь, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Новолуганское, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы”, — говорится в сообщении пресс-центнру штаба ООС.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб, двое получили ранения.

По данным разведки одного боевика уничтожены, четыре получили ранения.

Украинские Национальные Новости

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