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ООС: бойовики 22 рази порушували режим припинення вогню

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 22 рази порушували режим припинення вогню, з них 10 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще 4 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 24 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. У другій половині доби бойовики збільшили використання зброї великого калібру, яка заборонена Мінськими домовленостями. Зафіксовано також вогонь з танку та БМП.

“На Луганському напрямку бойові дії точилися в районі населеного пункту Кримське. Там ворог застосовував по наших позиціях артилерію калібром 122 мм, 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю, а біля Луганського та Новозванівки обстріли були з гранатометів та великокаліберних кулеметів. На Донецькому напрямку під прицільним вогнем перебували захисники Мар’їнки, Авдіївки та Кам’янки. На Маріупольському напрямку найгарячіше було у Водяному. Там російські найманці вели вогонь по наших позиціях зі ствольної артилерії та 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Позиції навколо Лебединського зазнали обстрілів з танку та 122-мм артилерійських систем. Також ворожа активність спостерігалася в районі населених пунктів Богданівка, Гнутове та Широкине”, — йдеться у повідомленні прес-центру Операції об’єднаних сил.

Бойовики 22 рази вдалися до прицільного вогню по наших позиціях, десять з яких — із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу.

Унаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще 4 отримали поранення.

Упродовж поточної доби ворог тричі прицільним вогнем зі стрілецької зброї турбував наші підрозділи у районі населених пунктів Мар’їнка, що на Донецькому напрямку, Гнутове та Широкине — на Маріупольському. Втрат серед наших захисників немає.

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