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ООС: боевики 22 раза нарушали режим прекращения огня

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КИЕВ. 25 июня. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 22 раза нарушали режим прекращения огня, из них 10 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще 4 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки, 24 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Во второй половине суток боевики увеличили использование оружия крупного калибра, которое запрещено Минскими договоренностями. Зафиксирован также огонь из танка и БМП.

“На Луганском направлении боевые действия велись в районе населенного пункта Крымское. Там враг применял по нашим позициям артиллерии калибром 122 мм, 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, а у Луганского и Новозвановка обстрелы были из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На Донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки. На Мариупольском направлении горячее было в Водяное. Там русские наемники вели огонь по нашим позициям из ствольной артиллерии и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции вокруг Лебединского подверглись обстрелам из танка и 122-мм артиллерийских систем. Также враждебная активность наблюдалась в районе населенных пунктов Богдановка, Гнутово и Широкино”, — говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

Боевики 22 раза прибегли к прицельного огня по нашим позициям, десять из которых — с запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

В результате активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще 4 получили ранения.

В течение текущих суток враг трижды прицельным огнем из стрелкового оружия беспокоил наши подразделения в районе населенных пунктов Марьинка, что на Донецком направлении, Гнутово и Широкино — на Мариупольском. Потерь среди наших защитников нет.

Украинские Национальные Новости

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