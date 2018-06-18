ООС: бойовики 20 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 20 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під час бойових дій минулої та поточної доби втрат наших військ немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби, 17 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойові дії тривали на окремих напрямках із застосуванням переважно стрілецької зброї.
Бойовики минулої доби 20 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів із застосуванням мінометів. Підрозділи Об’єднаних сил ставали на заваді провокаційним діям ворога та давали йому адекватну відповідь.
“Відмічається активізація російсько-окупаційних військ увечері та темної пори доби. На Луганському напрямку, близько 19-ї години та опівночі окупанти відкрили вогонь з мінометів по наших позиціях в районі населених пунктів Кримське і Новотошківське. Один наш захисник Кримського під час обстрілу отримав поранення. Також заборонену Мінськими домовленостями зброю противник застосував на Донецькому напрямку, в районах населених пунктів Піски та Старогнатівка, що під Волновахою. На Маріупольському напрямку упродовж минулої доби тривали бойові дії із застосуванням стрілецької зброї в районах населених пунктів Пищевик, Гнутове, Водяне, Широкине”, — йдеться у повідомленні прес-центру Операції об’єднаних сил.
Належне інженерне обладнання українських позицій та адекватна відповідь Об’єднаних сил запобігли загибелі особового складу та не допустили більшої активізації противника.
За даними розвідки, минулої доби противнику нанесено втрат: 5 бойовиків поранено.
Втрат наших військ поточної доби немає.