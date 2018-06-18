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ООС: боевики 20 раз нарушали режим прекращения огня

ООС: боевики 20 раз нарушали режим прекращения огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 20 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Во время боевых действий прошлой и текущей эпохи потерь наших войск нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки, 17 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевые действия продолжались на отдельных направлениях с применением преимущественно стрелкового оружия.

Боевики прошедшие сутки 20 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз с применением минометов. Подразделения Объединенных сил препятствовали провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ.

"Отмечается активизация российско-оккупационных войск вечером и в темное время суток. На Луганском направлении, около 19 часов и в полночь оккупанты открыли огонь из минометов по нашим позициям в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Один наш защитник Крымского во время обстрела получил ранения. Также запрещенную минского договоренностями оружие противник применил на Донецком направлении, в районах населенных пунктов Пески и Старогнатовка, что под Волновахой. На Мариупольском направлении на протяжении прошлых суток продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино", - говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

Надлежащее инженерное оборудование украинских позиций и адекватный ответ Объединенных сил предотвратили гибель личного состава и не допустили большей активизации противника.

По данным разведки, за минувшие сутки противнику нанесено потерь: 5 боевиков получили ранения.

Потерь наших войск текущих суток нет.

Украинские Национальные Новости

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