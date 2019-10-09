ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Від початку поточної доби, 9 жовтня, на лінії бойового зіткнення бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
"Сьогодні в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України зафіксовано вже 11 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. При цьому окупанти тричі застосовували по наших Українських героях артилерію та міномети, свідомо порушуючи Мінські угоди щодо заборони застосування важкого озброєння", - сказав Гуцуляк.
Так, поточну добу окупанти розпочали мінометним обстрілом в районі населенного пункту Піски. Після опівночі ворог випустив по нашим воїнам 10 мін калібру 82 мм та застосовував великокаліберні кулемети.
З 07.15 ранку, протягом 40 хвилин російсько-окупаційні війська здійснили 12 артилерійських пострілів калібру 122 мм та випустили 6 мін 120-го калібру по наших захисниках Новолуганського. Окупанти вели обстріл з напрямків від Горлівки та селища Доломітне.
Після 10.25 розриви 3-х ворожих мін калібру 82 мм зафіксували наші воїни в районі населенного пункту Золоте.
Також противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння в районах населенних пунктів Пищевик, Новогнатівка, Лебединське, Миколаївка, Красногорівка, Золоте та Майорськ.
Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії черговими вогневими засобами.
"За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожого прицільного вогню серед наших героїв немає", - повідомив Гуцуляк.
Нагадаємо, 8 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.