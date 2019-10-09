ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. С начала текущих суток, 9 октября, на линии боевого соприкосновения боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.
"Сегодня в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины зафиксировано уже 11 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. При этом оккупанты трижды применяли по нашим Украинским героям артиллерию и минометы, сознательно нарушая Минские соглашения о запрете применения тяжелого вооружения", - сказал Гуцуляк.
Так, текущие сутки оккупанты начали минометным обстрелом в районе населенного пункта Пески. После полуночи враг выпустил по нашим воинам 10 мин калибра 82 мм и применял крупнокалиберные пулеметы.
С 07.15 утра, в течение 40 минут российско-оккупационные войска совершили 12 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм и выпустили 6 мин 120-го калибра по нашим защитникам Новолуганского. Оккупанты вели обстрел с направлений от Горловки и поселка Доломитное.
После 10.25 разрывы 3-х вражеских мин калибра 82 мм зафиксировали наши воины в районе населенного пункта Золотое.
Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения в районах населенных пунктов Пищевик, Новогнатовка, Лебединское, Николаевка, Красногоровка, Золотое и Майорск.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия очередными огневыми средствами.
"По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеского прицельного огня среди наших героев нет", - сообщил Гуцуляк.
Напомним, 8 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.