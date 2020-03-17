ООС: бойовики 10 разів порушили режим тиші, двоє бійців поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Впродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили в штабі ООС.
Так, шість обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- двічі поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів – 5 мін, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм – 18 мін;
- неподалік Широкиного – з 82-мм мінометів – 5 мін;
- поруч із Славним – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", було зафіксовано 4 обстріли, а саме:
- двічі в районі населеного пункту Новолуганське – з 82-мм мінометів – 5 мін, а також з протитанкового ракетного комплексу;
- поруч з Оріховим – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін;
- неподалік Новотошківського – з 82-мм мінометів – 15 мін.
Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.
"Сьогодні, 17 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення. Військовослужбовців було евакуйовано до військово-медичного закладу, де їм оперативно надали належну медичну допомогу", - підсумували в пресцентрі штабу ООС.
Нагадаємо, 16 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один військовий отримав поранення.