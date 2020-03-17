ООС: боевики 10 раз нарушили режим тишины, двое бойцов ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе ООС.
Так, шесть обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
- дважды вблизи Павлополя - из 82-мм минометов - 5 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- недалеко от населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм - 18 мин;
- неподалеку Широкиного - с 82-мм минометов - 5 мин;
- рядом с Славным - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", было зафиксировано 4 обстрела, а именно:
- дважды в районе населенного пункта Новолуганское - из 82-мм минометов - 5 мин, а также из противотанкового ракетного комплекса;
- рядом с Ореховым - из минометов калибра 82 мм - 5 мин;
- неподалеку Новотошковского - из 82-мм минометов - 15 мин.
Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
"Сегодня, 17 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Военнослужащие были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь", - подытожили в пресс-центре штаба ООС.
Напомним, 16 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военный получил ранения.