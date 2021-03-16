ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Протягом минулої доби, 15 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”, у передмісті населених пунктів Верхньоторецьке та Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Неподалік населених пунктів Лебединське та Трудівське російсько-окупаційні війська вели обстріл із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.
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Поблизу селища Гнутове окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет, а біля Мар'їнки – стрілецьку зброю.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ”, поруч містечка Південне, ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед наших військових немає.
Реакція української сторони
На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.
"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі, збройні сили РФ та їх найманці продовжують здійснювати провокаційні обстріли із застосуванням мінометів 120 та 82 го калібру, а також гранатометів усіх типів.
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"Варто наголосити, що за даними СЦКК більшість обстрілів позицій Збройних Сил України здійснюється з метою провокування українських підрозділів на відкриття вогню у відповідь. Для припинення провокацій українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ оперативно вводився режим тиші", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 16 березня, обстрілів не зафіксовано. "Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - резюмували у штабі.