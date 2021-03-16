ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. За прошедшие сутки, 15 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Детали
Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", в пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку населенных пунктов Лебединский и Трудовское российско-оккупационные войска вели обстрел с крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
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Вблизи поселка Гнутово оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а у Марьинки - стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", возле городка Южное, враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди наших военных нет.
Реакция украинской стороны
На обстрелы противника наши воины открывали огонь.
"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе, вооруженные силы РФ и их наемники продолжают осуществлять провокационные обстрелы с применением минометов 120 и 82 калибра, а также гранатометов всех типов.
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"Стоит отметить, что по данным СЦКК большинство обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины осуществляется с целью провоцирования украинских подразделений на открытие огня. Для прекращения провокаций украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7:00 утра 16 марта, обстрелов не зафиксировано. "Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - резюмировали в штабе.