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ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 11896 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. За прошедшие сутки, 15 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Детали

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", в пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку населенных пунктов Лебединский и Трудовское российско-оккупационные войска вели обстрел с крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

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Вблизи поселка Гнутово оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а у Марьинки - стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", возле городка Южное, враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди наших военных нет.

Реакция украинской стороны

На обстрелы противника наши воины открывали огонь.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, вооруженные силы РФ и их наемники продолжают осуществлять провокационные обстрелы с применением минометов 120 и 82 калибра, а также гранатометов всех типов.

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"Стоит отметить, что по данным СЦКК большинство обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины осуществляется с целью провоцирования украинских подразделений на открытие огня. Для прекращения провокаций украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7:00 утра 16 марта, обстрелов не зафиксировано. "Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - резюмировали в штабе.

Украинские Национальные Новости

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