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ООН: жертвами вторгнення рф в Україну стали 8490 мирних жителів

ООН: жертвами вторгнення рф в Україну стали 8490 мирних жителів

Київ • УНН

 • 476560 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Кількість загиблих мирних жителів в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф перевищила 8,4 тисячі, ідеться у черговому звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яке вказує, що реальна цифра, імовірно, набагато вища, пише УНН.

Деталі

"З 24 лютого 2022 року, моменту початку широкомасштабного збройного нападу російської федерації, до 9 квітня 2023 року УВКПЛ ООН зафіксувало 22 734 випадки загибелі або поранення цивільних осіб в країні: 8490 загиблих і 14 244 поранених", - ідеться у звіті.

Як вказано, ці цифри передбачають:

  • 18 280 випадків (6596 загиблих і 11 684 поранених) на території, яка контролювалася урядом на момент настання загибелі або поранення:
  • у Донецькій і Луганській областях: 9410 випадків (3927 загиблих і 5483 поранених);
  • в інших областях України: 8870 випадків (2669 загиблих і 6201 поранений);
  • 4454 випадки (1894 загиблих і 2560 поранених) на території, яка була окупована російською федерацією на момент настання загибелі або поранення:
  • у Донецькій і Луганській областях: 2968 випадків (652 загиблих і 2316 поранених);
  • в інших областях України: 1486 випадків (1242 загиблих і 244 поранених).

Доповнення

За період повномасштабного вторгнення росіяни вбили щонайменше 468 дітей.

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