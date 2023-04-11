ООН: жертвами вторжения рф в Украину стали 8490 мирных жителей

Детали

"С 24 февраля 2022 года, момента начала широкомасштабного вооруженного нападения российской федерации, до 9 апреля 2023 года УВКПЧ ООН зафиксировало 22 734 случая гибели или ранения гражданских лиц в стране: 8490 погибших и 14 244 раненых", - говорится в отчете.

Как указано, эти цифры включают:



18 280 случаев (6596 погибших и 11 684 раненых) на территории, которая контролировалась правительством на момент наступления гибели или ранения:





в Донецкой и Луганской областях: 9410 случаев (3927 погибших и 5483 раненых);

в других областях Украины: 8870 случаев (2669 погибших и 6201 раненый);



4454 случая (1894 погибших и 2560 раненых) на территории, которая была оккупирована российской федерацией на момент наступления гибели или ранения:





в Донецкой и Луганской областях: 2968 случаев (652 погибших и 2316 раненых);

в других областях Украины: 1486 случаев (1242 погибших и 244 раненых).



Дополнение

За период полномасштабного вторжения россияне убили по меньшей мере 468 детей.