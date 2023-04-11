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ООН: жертвами вторжения рф в Украину стали 8490 мирных жителей

ООН: жертвами вторжения рф в Украину стали 8490 мирных жителей

Киев • УНН

 • 476558 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Количество погибших мирных жителей в Украине с начала полномасштабного вторжения рф превысило 8,4 тысячи, говорится в очередном отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, которое указывает, что реальная цифра, вероятно, гораздо выше, пишет УНН.

Детали

"С 24 февраля 2022 года, момента начала широкомасштабного вооруженного нападения российской федерации, до 9 апреля 2023 года УВКПЧ ООН зафиксировало 22 734 случая гибели или ранения гражданских лиц в стране: 8490 погибших и 14 244 раненых", - говорится в отчете.

Как указано, эти цифры включают:

  • 18 280 случаев (6596 погибших и 11 684 раненых) на территории, которая контролировалась правительством на момент наступления гибели или ранения:
  • в Донецкой и Луганской областях: 9410 случаев (3927 погибших и 5483 раненых);
  • в других областях Украины: 8870 случаев (2669 погибших и 6201 раненый);
  • 4454 случая (1894 погибших и 2560 раненых) на территории, которая была оккупирована российской федерацией на момент наступления гибели или ранения:
  • в Донецкой и Луганской областях: 2968 случаев (652 погибших и 2316 раненых);
  • в других областях Украины: 1486 случаев (1242 погибших и 244 раненых).

Дополнение

За период полномасштабного вторжения россияне убили по меньшей мере 468 детей.

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