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ООН заявила про обмеження роботи журналістів по обидві сторони лінії зіткнення

Київ • УНН

 • 8545 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Моніторингова місія ООН з прав людини заявила про випадки, коли свобода вираження поглядів по обидві сторони лінії зіткнення обмежувалась та піддавалась політичному впливу. Про це йдеться в оприлюдненому звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні, передає УНН.

"Ми відмічаємо зусилля Уряду, спрямовані на покращення доступу громадськості в зоні конфлікту до інформації. Однак Моніторингова місія ООН з прав людини спостерігала випадки, коли свобода вираження поглядів по обидві сторони лінії зіткнення обмежувалась та піддавалась політичному впливу", - йдеться у повідомленні.

Також у доповіді йдеться про випадки, коли озброєні групи затримували та видворяли журналістів і блогерів, а також спроби Уряду та воєнізованих груп стримувати, на їхню думку, антиукраїнську та проросійську риторику в Інтернеті, на телебаченні і в друкованих ЗМІ по всій Україні

Як повідомляв УНН, у 2016 році при виконанні обов'язків у світі загинули 93 журналісти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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