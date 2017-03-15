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ООН заявила об ограничении работы журналистов по обе стороны линии столкновения

ООН заявила об ограничении работы журналистов по обе стороны линии столкновения

Киев • УНН

 • 8543 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила о случаях, когда свобода выражения взглядов по обе стороны линии столкновения ограничивалась и подвергалась политическому влиянию. Об этом говорится в обнародованном отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, передает УНН.

"Мы отмечаем усилия правительства, направленные на улучшение доступа общественности в зоне конфликта к информации. Однако Мониторинговая миссия ООН по правам человека наблюдала случаи, когда свобода выражения взглядов по обе стороны линии столкновения ограничивалась и подвергалась политическому влиянию", - говорится в сообщении.

Также в докладе говорится о случаях, когда вооруженные группы задерживали и выдворяли журналистов и блоггеров, а также попытки правительства и военизированных групп сдерживать, по их мнению, антиукраинскую и пророссийскую риторику в Интернете, на телевидении и в печатных СМИ по всей Украине.

Как сообщал УНН, в 2016 году при исполнении обязанностей в мире погибли 93 журналиста.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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