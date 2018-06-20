ООН: за час конфлікту на Донбасі загинули більше 3 тис. цивільних

"За весь період конфлікту, з 14 квітня 2014 року до 15 травня 2018 року, загинуло щонайменше 2 725 цивільних осіб: 1 568 чоловіків, 961 жінка, 93 хлопчики, 47 дівчаток і 56 дорослих невідомої статі. Окрім цього 298 цивільних осіб, у тому числі 80 дітей, загинули під час авіакатастрофи рейсу МН17 17 липня 2014 року, що в підсумку збільшує кількість загиблих цивільних осіб до 3 023", - повідомляється у звіті.

За оцінками УВКПЛ, загальна кількість цивільних осіб, які зазнали поранень у зв'язку зі збройним конфліктом, становить від 7 тисяч до 9 тисяч.

Нагадаємо, в Україні ідентифіковано за ДНК понад 550 загиблих воїнів АТО.