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ООН: за время конфликта на Донбассе погибли более 3 тыс. гражданских

ООН: за время конфликта на Донбассе погибли более 3 тыс. гражданских

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. С начала конфликта в апреле 2014 году на Донбассе погибли 3 тысячи 23 гражданских, включая жертв авиакатастрофы рейса МН17 летом 2014 года. Об этом говорится в новом докладе УВКПЧ ООН по ситуации с правами человека в Украине, передает УНН.

"За весь период конфликта, с 14 апреля 2014 года до 15 мая 2018 года, погибли по меньшей мере 2725 гражданских лиц: 1568 мужчин, 961 женщина, 93 мальчика, 47 девочек и 56 взрослых неизвестного пола. Кроме этого 298 гражданских лиц, в том числе 80 детей, погибли во время авиакатастрофы рейса МН17 17 июля 2014 глда, что в итоге увеличивает количество погибших гражданских лиц до 3023", - сообщается в отчете.

По оценкам УВКПЧ, общее количество гражданских лиц, которые получили ранения в связи с вооруженным конфликтом, составляет от 7 тысяч до 9 тысяч.

Напомним, в Украине идентифицировано по ДНК более 550 погибших воинов АТО.

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