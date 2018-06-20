ООН: за время конфликта на Донбассе погибли более 3 тыс. гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. С начала конфликта в апреле 2014 году на Донбассе погибли 3 тысячи 23 гражданских, включая жертв авиакатастрофы рейса МН17 летом 2014 года. Об этом говорится в новом докладе УВКПЧ ООН по ситуации с правами человека в Украине, передает УНН.
"За весь период конфликта, с 14 апреля 2014 года до 15 мая 2018 года, погибли по меньшей мере 2725 гражданских лиц: 1568 мужчин, 961 женщина, 93 мальчика, 47 девочек и 56 взрослых неизвестного пола. Кроме этого 298 гражданских лиц, в том числе 80 детей, погибли во время авиакатастрофы рейса МН17 17 июля 2014 глда, что в итоге увеличивает количество погибших гражданских лиц до 3023", - сообщается в отчете.
По оценкам УВКПЧ, общее количество гражданских лиц, которые получили ранения в связи с вооруженным конфликтом, составляет от 7 тысяч до 9 тысяч.
Напомним, в Украине идентифицировано по ДНК более 550 погибших воинов АТО.