ООН відправила у Сирію гуманітарний караван
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. 53 вантажівки з гуманітарною допомогою Організації Об'єднаних Націй перетнули турецько-сирійський кордон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
"П'ятдесят три вантажівки з гуманітарною допомогою ООН пройшли через КПП "Джилвегезю" на турецько-сирійському кордоні в Ідліб. Фури з предметами першої потреби прибули в район Рейханли турецької провінції Хатай, звідки виїхали на північний захід Сирії", - йдеться в повідомленні.
Гуманітарна допомога буде розподілена між нужденними в Ідлібі та його околицях.
Нагадаємо, понад 80 тисяч мігрантів з Сирії прямують до Туреччини.