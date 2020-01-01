ООН отправила в Сирию гуманитарный караван
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. 53 грузовика с гуманитарной помощью Организации Объединенных Наций пересекли турецко-сирийскую границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
"Пятьдесят три грузовика с гуманитарной помощью ООН прошли через КПП" Джилвегезю "на турецко-сирийской границе в Идлибе. Фуры с предметами первой необходимости прибыли в район Рейханлы турецкой провинции Хатай, откуда выехали на северо-запад Сирии", - говорится в сообщении.
Гуманитарная помощь будет распределена между нуждающимися в Идлибе и его окрестностях.
Напомним, более 80 тысяч мигрантов из Сирии направляются в Турцию.