ООН: від забруднення повітря щороку вмирає 7 млн людей

"Експерти ООН називають забруднення повітря “невидимим вбивцею”. Від його наслідків щороку помирають 7 млн ​​осіб. Забруднення повітря є причиною респіраторних, інфекційних і серцевих захворювань, інсульту, раку легенів і ускладнень, пов’язаних з вагітністю. У дітей, що вдихають брудне повітря, все частіше проявляється астма, хронічна легенева недостатність, затримка росту, діабет, дитяче ожиріння і розумова відсталість”, - вказується в повідомленні.

При цьому, у період пандемії COVID-19 вчені виявили в багатьох містах світу різке зниження концентрації забруднювачів повітря.

“У період боротьби з COVID-19, коли люди стали менше літати на літаках і користуватися громадським транспортом, вчені виявили в багатьох містах світу різке зниження концентрації забруднювачів повітря, особливо рівня вмісту оксидів азоту. Це стало, в основному, наслідком скорочення руху транспорту в міських районах. Рівень забруднення в Мадриді, наприклад, знизився приблизно на 50 відсотків. Подібні ситуації склалися і в інших великих містах ”, - йдеться в повідомленні.

Однак, як відзначають експерти, якість повітря залежить від безлічі інших забруднювачів, які пов’язані з транспортом. Наприклад, рівень забруднення атмосфери дрібними частинками, що потрапляють в повітря при опаленні житлових та інших будівель або при підживленні полів, не знизився.

Повідомляється, що це свідчить, що для ефективного захисту від впливу забруднення повітря в містах важливі комплексні міжгалузеві заходи, що виходять за рамки транспортного сектора.

Нагадаємо, за даними ООН, економічні збитки від забруднення навколишнього середовища становлять не менше 20 відсотків національного ВВП в 10 країнах європейського регіону.