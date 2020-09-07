ООН: збитки від забруднення довкілля сягають 20% ВВП у 10 країнах європейського регіону

“... забруднення повітря завдає шкоди не тільки здоров’ю людини, але і економіці. Економічні збитки від забруднення навколишнього середовища становлять не менше 20 відсотків національного ВВП в 10 країнах європейського регіону. Напередодні Міжнародного дня чистого повітря в Європейській економічній комісії ООН нагадали про важливість дотримуватися Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що через 40 років ця Конвенція залишається єдиним регіональним документом подібного роду в світі. Вона грає найважливішу роль в налагодженні міжнародної співпраці, особливо в світлі того, що забруднювачі повітря перетинають національні кордони і можуть переміщатися на тисячі кілометрів. Колективні зусилля в межах Конвенції вже дали результати: наприклад, як вказали в ООН, з 1990 року в Європі викиди шкідливих речовин, включаючи тверді частинки і сірку, скоротилися на 30-80 відсотків. Однак треба буде розв’язати ще багато завдань.

Відповідно до недавнього дослідження ООН, рівень забруднення повітря не перевищує мінімально допустимих норм тільки в десяти країнах, що входять в Європейську економічну комісію: Ірландії, Ісландії, Іспанії, Естонії, Канаді, Норвегії, Португалії, США, Швеції та Фінляндії.

Як повідомлялося, в США зафіксували рекордне падіння економіки з часів Великої депресії.