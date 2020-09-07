ООН: ущерб от загрязнения окружающей среды достигает 20% ВВП в 10 странах европейского региона
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды составляет не менее 20 процентов национального ВВП в 10 странах европейского региона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ООН, обнародованные к Международному дню чистого воздуха, который отмечается 7 сентября.
“...загрязнение воздуха наносит вред не только здоровью человека, но и экономике. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды составляет не менее 20 процентов национального ВВП в 10 странах европейского региона. Накануне Международного дня чистого воздуха в Европейской экономической комиссии ООН напомнили о важности соблюдать Конвенцию о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что спустя 40 лет эта Конвенция остается единственным региональным документом подобного рода в мире. Она играет важнейшую роль в налаживании международного сотрудничества, особенно в свете того, что загрязнители воздуха пересекают национальные границы и могут перемещаться на тысячи километров. Коллективные усилия в рамках Конвенции уже дали результаты: например, с 1990 года в Европе выбросы вредных веществ, включая твердые частицы и серу, сократились на 30-80 процентов. Однако предстоит решить еще много задач.
Согласно недавнему исследованию ООН, уровень загрязнения воздуха не превышает минимально допустимых норм только в десяти странах, входящих в Европейскую экономическую Комиссию: Ирландии, Исландии, Испании, Эстонии, Канаде, Норвегии, Португалии, США, Швеции и Финляндии.
Как сообщалось, в США зафиксировали рекордное падение экономики со времен Великой депрессии.