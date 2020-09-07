ООН: от загрязнения воздуха ежегодно умирает 7 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. От последствий загрязнения воздуха в мире ежегодно умирают 7 млн человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ООН, обнародованные к Международному дню чистого воздуха, который отмечается 7 сентября.
"Эксперты ООН называют загрязнение воздуха "невидимым убийцей". От его последствий каждый год умирают 7 млн человек. Загрязнение воздуха является причиной респираторных, инфекционных и сердечных заболеваний, инсульта, рака легких и осложнений, связанных с беременностью. У детей, вдыхающих грязный воздух, все чаще проявляется астма, хроническая легочная недостаточность, задержка роста, диабет, детское ожирение и умственная отсталость", - указывается в сообщении.
При этом в период пандемии COVID-19 ученые обнаружили во многих городах мира резкое снижение концентрации загрязнителей воздуха.
"В период борьбы с COVID-19, когда люди стали меньше летать на самолетах и пользоваться общественным транспортом, ученые обнаружили во многих городах мира резкое снижение концентрации загрязнителей воздуха, особенно уровня содержания оксидов азота. Это стало, в основном, следствием сокращения движения транспорта в городских районах. Уровень загрязнения в Мадриде, например, снизился примерно на 50 процентов. Подобные ситуации сложились и в других крупных городах", - говорится в сообщении.
Однако, как отмечают эксперты, качество воздуха зависит от множества других загрязнителей, не связанных с транспортом. Например, уровень загрязнения атмосферы мелкими частицами, попадающими в воздух при отоплении жилых и других зданий или при удобрении полей, не снизился.
Сообщается, что это свидетельствует, что для эффективной защиты от воздействия загрязнения воздуха в городах важны комплексные межотраслевые мероприятия, выходящие за рамки транспортного сектора.
Напомним, по данным ООН, экономический ущерб от загрязнения окружающей среды составляют не менее 20 процентов национального ВВП в 10 странах европейского региона.