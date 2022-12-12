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ООН: у громадянській війні в Ємені вбито або покалічено понад 11 000 дітей

ООН: у громадянській війні в Ємені вбито або покалічено понад 11 000 дітей

Київ • УНН

 • 737366 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Відомо, що понад 11 000 дітей були вбиті або покалічені під час громадянської війни в Ємені з моменту її ескалації майже вісім років тому.

Про це повідомляє агентство AFP посилаючись на дані ООН, передає УНН.

Деталі

За даними ЮНІСЕФ, близько 2,2 мільйона єменських дітей страждають від гострого недоїдання, чверть з них у віці до п’яти років, і більшість із них знаходяться в групі надзвичайного ризику захворіти на холеру, кір та інші захворювання, яким можна запобігти за допомогою вакцин.

Війна в Ємені спалахнула в 2014 році, і повстанці-хусити, яких підтримує Іран, швидко захопили столицю Сану, що спонукало сили під керівництвом Саудівської Аравії втрутитися, щоб підтримати уряд наступного року.

Відтоді сотні тисяч людей померли або в результаті бойових дій, або опосередковано через небезпечну питну воду, спалахи хвороб, голод та інші наслідки.

Останні дані агентства підтверджують 3774 смерті дітей у період з березня 2015 року по вересень 2022 року.

Перемир'я за посередництва ООН тривало шість місяців до 2 жовтня, але тоді ворогуючі сторони не змогли домовитися про продовження.

Відтоді щонайменше 62 дитини були вбиті або поранені, повідомляє ЮНІСЕФ.

Агентство ООН також повідомило, що 3904 хлопчики були завербовані до бойових дій протягом багатьох років, і що більше ніж 90 дівчатам були призначені ролі, включаючи роботу на блокпостах.

ЮНІСЕФ звернувся з проханням виділити 484,4 мільйона доларів для подолання гуманітарної кризи.

Додамо

Щонайменше 1298 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії.

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