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ООН: в гражданской войне в Йемене убиты или искалечены более 11 000 детей

ООН: в гражданской войне в Йемене убиты или искалечены более 11 000 детей

Киев • УНН

 • 737366 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Известно, что более 11 000 детей были убиты или искалечены во время гражданской войны в Йемене с момента ее эскалации почти восемь лет назад.

Об этом сообщает агентство AFP ссылаясь на данные ООН, передает УНН.

Детали

По данным ЮНИСЕФ, около 2,2 миллиона йеменских детей страдают от острого недоедания, четверть из них в возрасте до пяти лет, и большинство из них находятся в группе чрезвычайного риска заболеть холерой, корью и другими заболеваниями, которые можно предотвратить с помощью вакцин.

Война в Йемене вспыхнула в 2014 году, и повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, быстро захватили столицу Сану, что побудило силы под руководством Саудовской Аравии вмешаться, чтобы поддержать правительство в следующем году.

С тех пор сотни тысяч людей умерли либо в результате боевых действий, либо опосредованно из-за опасной питьевой воды, вспышек болезней, голода и других последствий.

Последние данные агентства подтверждают 3774 смерти детей в период с марта 2015 по сентябрь 2022 года.

Перемирие при посредничестве ООН длилось шесть месяцев до 2 октября, но тогда враждующие стороны не смогли договориться о продолжении.

С тех пор по меньшей мере 62 ребенка были убиты или ранены, сообщает ЮНИСЕФ.

Агентство ООН также сообщило, что 3904 мальчика были завербованы к боевым действиям в течение многих лет, и что более 90 девушкам были назначены роли, включая работу на блокпостах.

ЮНИСЕФ обратился с просьбой выделить 484,4 миллиона долларов для преодоления гуманитарного кризиса.

Добавим

По меньшей мере 1298 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии.

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