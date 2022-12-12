ООН: в гражданской войне в Йемене убиты или искалечены более 11 000 детей

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Известно, что более 11 000 детей были убиты или искалечены во время гражданской войны в Йемене с момента ее эскалации почти восемь лет назад.

Об этом сообщает агентство AFP ссылаясь на данные ООН, передает УНН.