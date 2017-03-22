ООН: у 2030 році неінфекційні захворювання заберуть життя 52 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Головними причинами більшості смертей у світі є неінфекційні захворювання, такі як рак, діабет, хвороби серця і легенів, передає УНН з посиланням на дані ООН.
За даними фахівців, масштаби цих захворювань швидко зростають, завдаючи шкоду світовій економіці, обчислювану трильйонами доларів.
"Хоча світова спільнота сконцентрувала зусилля на боротьбі з інфекційними захворюваннями типу ВІЛ / СНІД, малярія і туберкульоз, чотири основних неінфекційних захворювання" відносно непомітно вийшли на перший план у країнах, що розвиваються і тепер перетворюються на глобальну епідемію", - йдеться у доповіді організації.
За прогнозами авторів доповіді, в 2030 році неінфекційні захворювання заберуть життя 52 млн. осіб. Експерти пояснюють цю тривожну динаміку такими наростаючими факторами ризику, як тютюнокуріння, нездорове харчування, недолік фізичної активності, повнота і зловживання алкоголем.
Як визнають фахівці, певну роль відіграють і такі моменти, як старіюче населення, негативний вплив урбанізації, глобалізація торгівлі та збуту.
Нагадаємо, за даними американських вчених, за минулі десять років рівень захворюваності на рак зріс більш ніж на третину.
Як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року може зрости на 45%.
При цьому, за словами фахівців, для ефективної боротьби із онкозахворюваннями в Україні необхідно створити єдиний медичний простір профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань.
Також нагадаємо, безплатні первинні консультації лікарів у МЦ “Клініка Спіженко” продовжено до 1 квітня.