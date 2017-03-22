ООН: в 2030 году неинфекционные заболевания унесут жизни 52 млн человек

По данным специалистов, масштабы этих заболеваний быстро растут, нанося ущерб мировой экономике, исчисляемый триллионами долларов.

"Хотя мировое сообщество сконцентрировало усилия на борьбе с инфекционными заболеваниями типа ВИЧ / СПИД, малярия и туберкулез, четыре основных неинфекционных заболевания "относительно незаметно вышли на первый план в развивающихся странах и теперь превращаются в глобальную эпидемию ", - говорится в докладе организации.

По прогнозам авторов доклада, в 2030 году неинфекционные заболевания унесут жизни 52 млн. человек. Эксперты объясняют эту тревожную динамику такими нарастающими факторами риска, как курение, нездоровое питание, недостаток физической активности, полнота и злоупотребление алкоголем.

Как признают специалисты, определенную роль играют и такие моменты, как стареющее население, негативное влияние урбанизации, глобализация торговли и сбыта.

Напомним, по данным американских ученых, за прошедшие десять лет уровень заболеваемости раком вырос более чем на треть .

Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, смертность от рака до 2030 года может вырасти на 45% .

При этом, по словам специалистов, для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний .

Также напомним, бесплатные первичные консультации врачей в МЦ "Клиника Спиженко" продлены до 1 апреля .