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ООН: в 2030 году неинфекционные заболевания унесут жизни 52 млн человек

ООН: в 2030 году неинфекционные заболевания унесут жизни 52 млн человек

Киев • УНН

 • 19276 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Главными причинами большинства смертей в мире являются неинфекционные заболевания, такие как рак, диабет, болезни сердца и легких, передает УНН со ссылкой на данные ООН.

По данным специалистов, масштабы этих заболеваний быстро растут, нанося ущерб мировой экономике, исчисляемый триллионами долларов.

"Хотя мировое сообщество сконцентрировало усилия на борьбе с инфекционными заболеваниями типа ВИЧ / СПИД, малярия и туберкулез, четыре основных неинфекционных заболевания "относительно незаметно вышли на первый план в развивающихся странах и теперь превращаются в глобальную эпидемию ", - говорится в докладе организации.

По прогнозам авторов доклада, в 2030 году неинфекционные заболевания унесут жизни 52 млн. человек. Эксперты объясняют эту тревожную динамику такими нарастающими факторами риска, как курение, нездоровое питание, недостаток физической активности, полнота и злоупотребление алкоголем.

Как признают специалисты, определенную роль играют и такие моменты, как стареющее население, негативное влияние урбанизации, глобализация торговли и сбыта.

Напомним, по данным американских ученых, за прошедшие десять лет уровень заболеваемости раком вырос более чем на треть .

Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, смертность от рака до 2030 года может вырасти на 45% .

При этом, по словам специалистов, для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний .

Также напомним, бесплатные первичные консультации врачей в МЦ "Клиника Спиженко" продлены до 1 апреля .

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