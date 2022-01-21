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ООН: у 2021 році через бойові дії на Донбасі 4 дитини загинуло, 8 - зазнали поранень

ООН: у 2021 році через бойові дії на Донбасі 4 дитини загинуло, 8 - зазнали поранень

Київ • УНН

 • 23839 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини у 2021 році від бойових дій на Донбасі постраждало 12 дітей. Із них: 4 дитини − загинуло, 8 – зазнали поранень. Такі дані навела у Telegram-каналі омбудсмен Людмила Денісова, передає УНН.

Цитата

"Війна на Сході України продовжує забирати життя українських дітей.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини у 2021 році від бойових дій постраждало 12 дітей. Із них: 4 дитини − загинуло, 8 – зазнали поранень. За весь період конфлікту зафіксовано 152 випадки смерті дітей", - написала Денісова.

Додамо

Омбудсмен наголосила, що ситуація на територіях, які охоплені військовими діями, негативно впливає на права та інтереси українських дітей.

"За даними Міністерства соціальної політики України, на кінець 2021 року такий статус отримали 77 033 дитини. Із них левова частка – 99,8% отримала такий статус через психологічне насильство (76 937 дітей)", - написала Денісова.

Також, за її словами, окупаційні адміністрації на непідконтрольних Уряд України територіях Донецької і Луганської областей продовжують систематично та методично реалізовувати заходи щодо формування у населення спотвореного світогляду та проводять інформаційні кампанії, що чинять психологічний тиск на дітей та молодь.

"Через ще несформовану свідомість та недостатність знань, молоде покоління більше піддається впливу недостовірної інформації.

Ці заходи нерідко спрямовані на здійснення масової мілітаризації дітей шляхом жорстких маніпуляцій під виглядом освітніх та просвітницьких заходів. Так, наприкінці 2021 року в тимчасово окупованому місті Луганськ пройшла конференція з питань патріотичного виховання, внаслідок якої уряд так званої «ЛНР» затвердив програми патріотичного та духовно-морального виховання дітей та молоді на 2022-2024 роки", - написала Денісова.

Омбудсмен додала, що представники окупаційної влади РФ з представниками «Русского дома» підписали документ «Стратегия популяризации русского языка и культуры среди молодежи в ближайшие два года».

Таким чином, окупаційна влада РФ за підтримки представників російських навчальних закладів розробляють систему впровадження патріотичного навчання для примусового нав’язування хибного патріотизму, а також вживають рішучих дій щодо пропаганди ідей «Русского мира» та налаштування жителів ОРДЛО проти України, зазначила Денісова.

Вона звернула увагу на необхідність дотримання міжнародних норм, які встановлюють заборону залучення дітей до збройних конфліктів.

"Засуджую будь-які дії, спрямовані на залучення дітей до участі у військових діях та збройних формуваннях", - резюмувала Денісова.

Раніше

За даними ЮНІСЕФ, які були оприлюднені у серпні 2021 року, протягом семи років воєнного конфлікту на сході України від мін та вибухових речовин постраждало 192 дитини.

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