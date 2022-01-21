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ООН: в 2021 году из-за боевых действий на Донбассе 4 ребенка погибли, 8 - получили ранения

Киев • УНН

 • 23838 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в 2021 году от боевых действий на Донбассе пострадало 12 детей. Из них: 4 ребенка погибло, 8 - получили ранения. Такие данные привела в Telegram-канале омбудсмен Людмила Денисова. передает УНН.

Цитата

"Война на Востоке Украины продолжает уносить жизни украинских детей.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в 2021 году от боевых действий пострадало 12 детей. Из них: 4 ребенка погибло, 8 - получили ранения. За весь период конфликта зафиксировано 152 случая смерти детей", - написала Денисова.

Добавим

Омбудсмен подчеркнула, что ситуация на территориях, охваченных военными действиями, негативно влияет на права и интересы украинских детей.

"По данным Министерства социальной политики Украины, на конец 2021 года такой статус получили 77 033 ребенка. Из них львиная доля - 99,8% получила такой статус из-за психологического насилия (76 937 детей)", - написала Денисова.

Также, по ее словам, оккупационные администрации на неподконтрольных Правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей продолжают систематически и методично реализовывать меры по формированию у населения искаженного мировоззрения и проводят информационные кампании, что оказывают психологическое давление на детей и молодежь.

"Из-за еще несформированного сознания и недостаточности знаний, молодое поколение больше подвергается воздействию недостоверной информации.

Эти меры нередко направлены на осуществление массовой милитаризации детей путем жестких манипуляций под видом образовательных и просветительских мероприятий. Так, в конце 2021 года во временно оккупированном городе Луганск прошла конференция по вопросам патриотического воспитания, в результате которой правительство так называемой "ЛНР" утвердило программы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на 2022-2024 годы", - написала Денисова.

Омбудсмен добавила, что представители оккупационной власти РФ с представителями "Русского дома" подписали документ "Стратегия популяризации русского языка и культуры среди молодежи в ближайшие два года".

Таким образом, оккупационная власть РФ при поддержке представителей российских учебных заведений разрабатывают систему внедрения патриотического обучения для принудительного навязывания ложного патриотизма, а также предпринимают решительные действия по пропаганде идей "Русского мира" и настройки жителей ОРДЛО против Украины, отметила Денисова.

Она обратила внимание на необходимость соблюдения международных норм, устанавливающих запрет привлечения детей к вооруженным конфликтам.

"Осуждаю любые действия, направленные на привлечение детей к участию в военных действиях и вооруженных формированиях", - резюмировала Денисова.

Ранее

По данным ЮНИСЕФ, которые были обнародованы в августе 2021 года, в течение семи лет военного конфликта на востоке Украины от мин и взрывчатых веществ пострадало 192 ребенка.

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