ООН: рішення Ізраїлю про будівництво на Західному березі порушує норми міжнародного права
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Рішення парламенту Ізраїлю щодо легалізації тисячі будинків для поселенців на Західному березі річки Йордан суперечать нормам міжнародного права. Про це заявив прес-секретар Генерального секретаря ООН Стефан Дуярич, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Генеральний секретар глибоко шкодує про прийняття законопроекту. Цей законопроект суперечить нормам міжнародного права і матиме далекосяжні правові наслідки для Ізраїлю”, — заявив прес-секретар С.Дуярич.
За словами С.Дуярича, до врегулювання ізраїльсько-палестинского конфлікту було докладено багато зусиль.
“Генеральний секретар наполягає на необхідності уникати будь-яких дій, які б зірвати співіснування двох держав”, — додав представник Генсекретаря ООН.
Як повідомляв УНН, парламент Ізраїлю ухвалив суперечливий закон, який легалізує близько чотирьох тисяч будинків, незаконно побудованих в поселеннях на окупованому Західному березі.