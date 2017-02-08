ООН: Решение Израиля о строительстве на Западном берегу нарушает нормы международного права
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Решение парламента Израиля по легализации тысячи домов для поселенцев на Западном берегу реки Иордан противоречат нормам международного права. Об этом заявил пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дуярич, передает УНН со ссылкой на Reuters .
"Генеральный секретарь глубоко сожалеет о принятии законопроекта. Этот законопроект противоречит нормам международного права и будет иметь далеко идущие правовые последствия для Израиля ", - заявил пресс-секретарь С.Дуярич.
По словам С.Дуярича, к урегулированию израильско-палестинского конфликта было приложено много усилий.
"Генеральный секретарь настаивает на необходимости избегать любых действий, которые бы могли сорвать сосуществование двух государств", - добавил представитель генсекретаря ООН.
Как сообщал УНН, парламент Израиля принял спорный закон , который легализует около четырех тысяч домов, незаконно построенных в поселениях на оккупированном Западном берегу.